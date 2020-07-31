» مطعم يستخدم الدببة العملاقة لتطبيق التباعد الاجتماعي

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متابعات- أمينة عبد العال

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السلطات

المكسيك

كورونا

التباعد الاجتماعي

تمكن مطعم في أحد الأحياء الراقية في العاصمة المكسيكية من ابتكار طريقة جديدة لحث الزبائن علي  إتباع إجراءات السلامة المطلوبة في ظل تفشي فيروس " كورونا" المستجد ومنها التباعد الاجتماعي .

و الطريقة الجديدة التي استخدمها المطعم الذي يحمل اسم " جاسو " استخدم فيها دببا عملاقة يتم من خلالها الفصل بين الزبائن .

وقام المطعم بتوزيع الدببة العملاقة علي الطاولات بطريقة تمنع التواصل المباشر بين الزبائن .

جدير بالذكر أن المكسيك تخوض حربا ضد تفشي فيروس" كورونا " و بحسب تعليمات الحكومة فإن المطاعم و المرافق التي تملك أماكن خارجية للجلوس يحق لها أن تعمل بسعة تصل إلي 40% فقط .  
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