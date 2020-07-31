» الدنمارك : سلاح خارق لـ" روسيا" لن تستطيع أمريكا مواجهته

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت صحفية دنماركية أن حلف شمال الأطلسي " الناتو " لا يملك سلاح قادر علي منافسة صاروخ " كينجال " الروسي ، لافتة إلي أن قاعدة " تولي " العسكرية الأمريكية في جرينلاند لا تضم ما يستطيع حمايتها من هذا النوع من الصواريخ .
و أشارت صحيفة " برلينجسكي " الدنماركية نقلا عن الضابط الدنماركي أندرس بوك نيلسن أن أجهزة الردار الموجودة في قاعدة " تولي " جزء من الدرع الصاروخي ومن المفروض أن تصبح مستهدفة في حال نشوب حرب مع روسيا .
و أكد في تصريحاته الصحفية أن رادارات " تولي " اليوم بلا حماية .
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