» الدنمارك : سلاح خارق لـ" روسيا" لن تستطيع أمريكا مواجهته

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صاروخ " كينجال " الروسي "

متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت صحفية دنماركية أن حلف شمال الأطلسي " الناتو " لا يملك سلاح قادر علي منافسة صاروخ " كينجال " الروسي ، لافتة إلي أن قاعدة " تولي " العسكرية الأمريكية في جرينلاند لا تضم ما يستطيع حمايتها من هذا النوع من الصواريخ .

و أشارت صحيفة " برلينجسكي " الدنماركية نقلا عن الضابط الدنماركي أندرس بوك نيلسن أن أجهزة الردار الموجودة في قاعدة " تولي " جزء من الدرع الصاروخي ومن المفروض أن تصبح مستهدفة في حال نشوب حرب مع روسيا .

و أكد في تصريحاته الصحفية أن رادارات " تولي " اليوم بلا حماية .  


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