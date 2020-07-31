» الدنمارك : سلاح خارق لـ" روسيا" لن تستطيع أمريكا مواجهته

31 يوليه 2020 - 01:54 م

أعلنت صحفية دنماركية أن حلف شمال الأطلسي " الناتو " لا يملك سلاح قادر علي منافسة صاروخ " كينجال " الروسي ، لافتة إلي أن قاعدة " تولي " العسكرية الأمريكية في جرينلاند لا تضم ما يستطيع حمايتها من هذا النوع من الصواريخ .

و أشارت صحيفة " برلينجسكي " الدنماركية نقلا عن الضابط الدنماركي أندرس بوك نيلسن أن أجهزة الردار الموجودة في قاعدة " تولي " جزء من الدرع الصاروخي ومن المفروض أن تصبح مستهدفة في حال نشوب حرب مع روسيا .

و أكد في تصريحاته الصحفية أن رادارات " تولي " اليوم بلا حماية .