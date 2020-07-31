» بسب " المشي البطال" .. أب يعذب ابنته 3 ساعات بصعقها بالكهرباء

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متابعات- أمينة عبد العال

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الكهرباء

البدرشين

المشي البطال

تعرضت فتاة للتعذيب علي يد والدها وشقيقها في الجيزة بالصعق بالكهرباء والضرب بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

وقال والد الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عام أنها هربت من المنزل و أقامة علاقة مع شباب في البدرشين مما دفعها إلي صعقها بالكهرباء في محاولة لتأديبها كما قام شقيقها بضربها بالعصا حتى فارقت الحياة .

و أكدت تحريات المباحث أن الفتاة هربت من منزلها منذ 14 شهر و أقامة علاقات مع الشباب في المنطقة حتى تمكن والدها من الإمساك بها وتكبيل يديها وقدميها وتعذيبها وصعقها بالكهرباء وضربها حتى فارقت الحياة .

جدير بالذكر أن النيابة قررت حبس الأب وابنه لمدة 15 يثوم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وطلبت تحريات المباحث النهائية ولا تزال التحقيقات مستمرة .


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