» في أول أيام عيد الأضحى.. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة

31 يوليه 2020 - 12:56 م

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة في أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو حالة من التباين في الأسعار .

وتراوح سعر الكيلو طماطم من 4 إلي 8 جنيهات ، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 إلي 7 جنيهات ، وسجل سعر كيلو البصل أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 8 جنيه ، سجل سعر كيلو الكوسة أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 8 جنيها.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر البطيخة أسعار تتراوح مابين 30 إلي 50 جنيه ، وسجل سعر كيلو العنب أسعار تتراوح ما بين 8 إلي 10 جنيهات ، أما كيلو التفاح فقد سجل أسعار تتراوح ما بين 8 إلي 12 جنيه .