» في أول أيام عيد الأضحى.. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة

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الخضروات و الفاكهة

متابعات- أمينة عبد العال

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الخضروات

الفاكهة

الكوسة

الطماطم

البصل

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة في أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو حالة من التباين في الأسعار .

وتراوح سعر الكيلو طماطم من 4 إلي 8 جنيهات ، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 إلي 7 جنيهات ، وسجل سعر كيلو البصل أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 8 جنيه ، سجل سعر كيلو الكوسة أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 8 جنيها.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر البطيخة أسعار تتراوح مابين 30 إلي 50 جنيه ، وسجل سعر كيلو العنب أسعار تتراوح ما بين 8 إلي 10 جنيهات ، أما كيلو التفاح فقد سجل أسعار تتراوح ما بين 8 إلي 12 جنيه .


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