» الخبراء يحذرون من طقس اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الطقس

البحر المتوسط

جنوب سيناء

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تسود طقس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب علي الوجه البحري  و القاهرة معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا علي جميع الأنحاء .

 كما تشهد أغلب الأنحاء رياح معتدلة تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من الصعيد و تنشط علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية .

وتوقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية فضلا عن سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .

أما بالنسبة للبحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة  و يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلي مترين و الرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح سطحية شمالية غربية .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات ومدن مصر  كالتالي :

     المحافظة                 العظمى        الصغرى

القاهرة                     35                       25

الاسكندرية                 30                 25      

طنطا                       34                24

 

بورسعيد                  32                 26

دمياط              31                           26   


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