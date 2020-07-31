» الخبراء يحذرون من طقس اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تسود طقس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب علي الوجه البحري و القاهرة معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا علي جميع الأنحاء .
كما تشهد أغلب الأنحاء رياح معتدلة تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من الصعيد و تنشط علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية .
وتوقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية فضلا عن سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .
أما بالنسبة للبحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة و يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلي مترين و الرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح سطحية شمالية غربية .
وتكون درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات ومدن مصر كالتالي :
المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الاسكندرية 30 25
طنطا 34 24
بورسعيد 32 26
دمياط 31 26
عصر03:45 م
فجر
03:42
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
عشاء
20:26