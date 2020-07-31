» الخبراء يحذرون من طقس اليوم

31 يوليه 2020 - 12:47 م

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تسود طقس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب علي الوجه البحري و القاهرة معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا علي جميع الأنحاء .

كما تشهد أغلب الأنحاء رياح معتدلة تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من الصعيد و تنشط علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية .

وتوقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية فضلا عن سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .

أما بالنسبة للبحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة و يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلي مترين و الرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح سطحية شمالية غربية .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات ومدن مصر كالتالي :

المحافظة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 30 25

طنطا 34 24

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26