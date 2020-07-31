» برشلونة يعلن قميصه الثاني الجديد لموسم 2020/2021

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رسميا منذ قليل نادي برشلونة قميصه الاحتياطي للموسم القادم 2020/ 2021 .
وقميص النادي ضيف مسابقة الدوري الإسباني للموسم السابق جاء لونه أسود ويتميز ببعض الخطوط الذهبية كما تم تطريز شعار برشلونة بنفس اللون ، والقميص تنتجه شركة " ناكي " الأمريكية للملابس و الأدوات الرياضية .
و ظهر بالإعلان الخاص بالقميص الجديد نجم هجوم برشلونة ، ليونيل ميسي و أنطوان جريزمان و فرينك يدي يونج و الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس .
?? ¡Negra y dorada! Así es la nueva segunda equipación del Barça— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 31, 2020
?? ¿Qué te parece? pic.twitter.com/zshSrMEvrk
عصر03:45 م
فجر
03:42
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
عشاء
20:26