» برشلونة يعلن قميصه الثاني الجديد لموسم 2020/2021

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متابعات- أمينة عبد العال

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ناكي

ليونيل ماسي

انطوان جريزمان

أعلن رسميا منذ قليل نادي برشلونة قميصه الاحتياطي للموسم القادم 2020/ 2021 .

وقميص النادي ضيف مسابقة الدوري الإسباني للموسم السابق جاء لونه أسود ويتميز ببعض الخطوط الذهبية كما تم تطريز شعار برشلونة بنفس اللون ، والقميص تنتجه شركة " ناكي " الأمريكية للملابس و الأدوات الرياضية .

 و ظهر بالإعلان الخاص بالقميص الجديد نجم هجوم برشلونة ، ليونيل ميسي و  أنطوان جريزمان  و فرينك يدي يونج و الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس .

 





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