» اجتماع لتنشيط السياحي مع كبرى شركات السياحة العاملة في السوق الياباني

31 يوليه 2020 - 10:32 ص

اجتمع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي كبري الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة إلى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.

كما تم مناقشة عدد من النقاط الهامة حول استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه سوقا من أحد أهم الأسواق التي تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر، بالإضافة إلى أنه تم عرض بعض المقترحات التي من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح في مصر الذي تم إطلاقه في إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling و حملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق الياباني.

وأشار ممثلو الشركات، إلي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الياباني، موضحين أنه من المقرر أن يتم استعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من اليابان في شهر أكتوبر القادم.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بصفة دورية عبر تطبيق Zoom مع مجموعات أخري من أهم كبري شركات السياحة اليابانية في إطار التواصل الدائم والتنسيق مع القطاع المهني في اليابان للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلي مصر والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث بالسوق الياباني.