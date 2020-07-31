» تعرف علي رسالة الرئيس بوتين للمسلمين في روسيا وكيف وصف القرآن الكريم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس الروسي

عيد الاضحى

قدم الرئيس الروسي فلادمير بوتين رسالة تهنئة إلي المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك لافتا إلي إسهامهم في الحفاظ علي التنوع الثقافي في البلاد .

و قال الرئيس الروسي :" إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية للتقوى والعدالة والرحمة و حب القريب التي هي أساس القرآن الكريم، مضيفا أود أن أشير إلي أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون  والمسلمون يساهمون مساهمة كبيرة في الحفاظ علي التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع " .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الإفتاء الروسي و الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا المفتي الشيخ رافيل عيد الدين هنأ أمس الخميس المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .


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