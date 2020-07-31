» " بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة

31 يوليه 2020 - 09:53 ص

توفي الرئيس التايواني الأسبق ، لي تينج هوي، عن عمر يناهز 97 عام حسبما أعلن المستشفي الذي كان يعالج به .

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الرئيس " لي" ساهم في إنهاء عقود من الاستبداد و افتتح عهدا جديدا من الازدهار الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون .

و كان فترة حكم الرئيس الأسبق ، لي ، بين عامي 1988 و 2000 و هو يعد أحد مهندسي تحول تايوان إلي دولة حديثة بعد عقود من الحكم المستبد علي حسب الصحافة المحلية .

جدير بالذكر أن " لي " نقل إلي المستشفي في فبراير بعد اختناقه خلال تناوله للطعام إلي جانب أنه كان يعاني من أمراض مزمنة .