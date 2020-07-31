» " بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة

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وزير الخارجية

تايوان

بامبيو

رئيس تايوان

توفي الرئيس التايواني الأسبق ، لي تينج هوي، عن عمر يناهز 97 عام حسبما أعلن المستشفي الذي كان يعالج به .

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان  إن الرئيس " لي" ساهم في إنهاء عقود من الاستبداد و افتتح عهدا جديدا من الازدهار الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون .

و كان فترة حكم الرئيس الأسبق ، لي ، بين عامي 1988 و 2000 و هو يعد أحد مهندسي تحول تايوان إلي دولة حديثة بعد عقود من الحكم المستبد علي حسب الصحافة المحلية .

جدير بالذكر  أن " لي " نقل إلي المستشفي في فبراير بعد اختناقه خلال تناوله للطعام إلي جانب أنه كان يعاني من أمراض مزمنة .


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