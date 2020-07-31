» معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

النوم

القلب

بالرغم من أن قلبها توقف لمدة 3 أيام متواصلة إلا أن الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عادة للحياة مرة أخري .

والفتاة التي تعالج في إحدى مستشفيات مقاطعة شنشي شمال غرب الصين كانت من عدم قدرتها علي النوم لعدة ليالي إلي جانب إصابتها بالبرد قبل أيام من نقلها إلي المستشفي ، وتطور التهاب عضلة القلب إلا أن توقف تماما ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

و قرر الأطباء ربط المريضة بجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم لتحسين عملية التنفس و تنشيط القلب .


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