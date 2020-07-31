رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي

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متابعات- أمينة عبد العال

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة عاجلة  إلي المسلمين حول العالم لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك .

وقال في تدوينته علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر":" أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

جدير بالذكر أن الديوان الملكي أعلن أمس الخميس أن الملك سلمان عبد العزيز آل سعود غادر مستشفي الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه .

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