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الرئيس السيسي منح صناعة الغزل والنسيج "قبلة الحياة"

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي مصطفى بكرى ، أن صناعة الغزل والنسيج واحدة من أقدم الصناعات في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صروحًا صناعية كبيرة في هذا المجال مثل شركة غزل المحلة.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أنه خلال الأعوام الماضية تعرضت هذه الصناعة للإهمال والتراجع ، ورغم ذلك كانت صادرات مصر من الغزل والنسيج حتى 2019 نحو 3.3 مليار دولار.
وتابع بكري، أن هذا الأسبوع الرئيس عبد الفتاح السيسي منح صناعة الغزل والنسيج قبلة الحياة من جديد، وتم افتتاح مجمع للغزل والنسيج بالروبيكي على مساحة 430 فدانًا، يتكون من 7 مصانع.
واختتم أن المصانع الـ7 بطاقة إنتاجية 1557 طنًا من الغزل الرفيع، ومصنع للغزل السميك، ومصنع لأعمال التريكو، ويوفر1350 فرصة عمل مباشرة جديدة، ويوفر المشروع 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

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