» خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

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أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المستشفى- بحسب العربية نت.
ونقلت عن ‏??الديوان الملكي?? قوله: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.
وكان الديوان الملكي قد أعلن الخميس الماضي 23 يوليو، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.
وأضاف "أن خادم الحرمين الشريفين سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الاثنين 20 يوليو لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي حينها.


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