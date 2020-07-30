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"الصحة" تقدم نصائح للحماية من العدوي بفيروس كورونا

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نشرت وزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح للمواطنين حول إجراءات التباعد للحفاظ علي أنفسهم من العدوي من فيروس كورونا المستجد.
وقدمت الوزارة علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من النصائح حول الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى.

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