تعليق إذاعة القرآن الكريم بعد أزمة أذان المغرب المبكر

30 يوليه 2020 - 10:40 م

وجهت إذاعة القرآن الكريم، رسالة اعتذار لمستمعيها بعد الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب قبل موعده يوم عرفة، وتسبب في تشكيك عدد كبير من الصائمين في يومهم.



وقالت إذاعة القرآن الكريم: «مستمعونا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة اذان المغرب اليوم قبل موعده بـ 4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار».



واستشهدت على ما قاله نبينا المصطفي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».



واستكملت: «نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتي لا يتكرر ثانية».



وبخصوص مدى صحة صيام اليوم، استشهدت بما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، بأنه حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد آذان المغرب ببضع دقائق فإن مفتي الجمهورية يؤكد:

