» فنانة شهيرة تكشف: أبنائي وافقوا على زواجي مرة أخرى

30 يوليه 2020 - 10:50 م

قال الفنانة نيلى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائماً ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت:" أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية..أحنا شخصياً مش بنعرف أى شئ عن حياة الصحفيين الشخصية".



وأضاف "نيلى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزواج وهناك توافق عائلى على العريس.



ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت: "الأولاد موافقين".

