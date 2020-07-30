  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:46 ص
Advertisements
بحث متقدم
أضحية

"الصحة" تقدم نصائح للحماية من العدوي بفيروس كورونا

المفتي في مرمى نيران نائبات البرلمان

مفتي الجمهورية: صوم المصريين يوم عرفة صحيح

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

مبنى ماسبيرو

تعليق إذاعة القرآن الكريم بعد أزمة أذان المغرب المبكر

كورونا في مصر

استاذ مناعة: مصر فى طريقها الى المنطقة الآمنة فى معدل كورونا

ارشيفية

تهز السعودية.. وفاة عريس في حفل الزفاف والسبب!

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

الحجاج بمسجد نمرة

حقيقة ظهور إصابات بكورونا بين الحجاج

الخطيب ومرتضى

"الخطيب" يوجه اتهامًا جديدًا لـ"مرتضى منصور"

ترامب

"ترامب" يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

خبيرة تغذية تكشف خطورة تناول اللحوم بعد ذبح الا?ضحية مباشرة

آخر الأخبار

أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات من الذبح.. طبيبة تحذر
أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات من الذبح.. طبيبة تحذر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب

#

دراسة تحذر: تناول الكثير من اللحوم الحمراء يسرّع الشيخوخة

#

الحكومة تكشف موقف موظفي الدولة بعد القرارات الجديدة

#

الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا

نصحت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية، بعدم تناول لحوم الأضحية بعد ذبحها مباشرة، مفسرة ذلك بأنها تستغرق 6 ساعات على الأقل لكي تتخلص من حالة انقباض العضلة.
وأضافت "جاد"، خلال حوارها الذي يعرض على "القناة الأولى: أن انبساط العضلة تجعلنا قادرين على تقطيع اللحوم، لكن قبل مدة الـ6 ساعات تكون اللحوم مشدودة موضحة : "يفضل أن نبدأ تناول لحوم الأضحية في ثاني يوم من أيام العيد، ويجب أن نضع اللحمة في الجزء السفلي من الثلاجة، لا الفريزر ثم تُقطع قطعًا صغيرة وتوضع في أكياس حيث توضع بالفريزر، قبل استخدامها ثم تُعاد مرة أخرى إلى الجزء السفلي من الثلاجة، حتى يمكن غسلها قبل الطبخ". 
أكدت خبيرة التغذية، أنه يجب تناول كبد وكلاوي الأضاحي بعد ذبحها بساعة، مشيرة إلى أن الكبدة غنية بالحديد، لكنها تحتوي في نفس الوقت على كميات كبيرة من الكوليسترول، ومن ثم فإنه لا يجب على مرضى الكوليسترول تناولها. 
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
» التعليم» تكشف حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة
» فنان كبير: بكيت بشدة يوم زواجى .. ما السر !
» فنانة شهيرة تكشف: أبنائي وافقوا على زواجي مرة أخرى
» خبيرة تغذية تكشف خطورة تناول اللحوم بعد ذبح الا?ضحية مباشرة
» بعد كسب القضية.."الفيشاوي" يوجه اتهامًا جديدًا لطليقته
» قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس
» سوريا ترفض استقبال مواطنيها المصابين بكورونا
» وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ ضد نفسه
» صادم.. لقي مصرعه في طريقه لحفل زفافه
» مشهد تاريخي.. ضيوف الرحمن بجبل عرفات قبل 112 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية