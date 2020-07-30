» خبيرة تغذية تكشف خطورة تناول اللحوم بعد ذبح الا?ضحية مباشرة

نصحت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية، بعدم تناول لحوم الأضحية بعد ذبحها مباشرة، مفسرة ذلك بأنها تستغرق 6 ساعات على الأقل لكي تتخلص من حالة انقباض العضلة.



وأضافت "جاد"، خلال حوارها الذي يعرض على "القناة الأولى: أن انبساط العضلة تجعلنا قادرين على تقطيع اللحوم، لكن قبل مدة الـ6 ساعات تكون اللحوم مشدودة موضحة : "يفضل أن نبدأ تناول لحوم الأضحية في ثاني يوم من أيام العيد، ويجب أن نضع اللحمة في الجزء السفلي من الثلاجة، لا الفريزر ثم تُقطع قطعًا صغيرة وتوضع في أكياس حيث توضع بالفريزر، قبل استخدامها ثم تُعاد مرة أخرى إلى الجزء السفلي من الثلاجة، حتى يمكن غسلها قبل الطبخ".

