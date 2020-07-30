  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:47 ص
Advertisements
بحث متقدم
أضحية

"الصحة" تقدم نصائح للحماية من العدوي بفيروس كورونا

المفتي في مرمى نيران نائبات البرلمان

مفتي الجمهورية: صوم المصريين يوم عرفة صحيح

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

مبنى ماسبيرو

تعليق إذاعة القرآن الكريم بعد أزمة أذان المغرب المبكر

كورونا في مصر

استاذ مناعة: مصر فى طريقها الى المنطقة الآمنة فى معدل كورونا

ارشيفية

تهز السعودية.. وفاة عريس في حفل الزفاف والسبب!

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

الحجاج بمسجد نمرة

حقيقة ظهور إصابات بكورونا بين الحجاج

الخطيب ومرتضى

"الخطيب" يوجه اتهامًا جديدًا لـ"مرتضى منصور"

ترامب

"ترامب" يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

بعد كسب القضية.."الفيشاوي" يوجه اتهامًا جديدًا لطليقته

الصفحة الأخيرة

زوجة أحمد الفيشاوي
زوجة أحمد الفيشاوي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الخطيب" يوجه اتهامًا جديدًا لـ"مرتضى منصور"

#

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

#

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

#

أميتاب باتشان يوجه رسالة مؤثرة وصورة معبرة بعد إصابته بكورونا

أحمد الفيشاوي

اتهام

طليقة

مخل

وجه الفنان أحمد الفيشاوي اتهامًا لزوجته، بعد أن أصدرت المحكمة حكماً جديداً يقضي بقبول إستئنافه على حكم حبسه عاماً واحداً الذي كان صدر سابقاً بتهمة امتناعه عن دفع نفقة ابنته وتكاليف دراستها وبراءته من هذه التهمة.

حيث خرج "الفيشاوي" عن صمته ووجه لها اتهامًا بأن الأموال التي كان يدفعها لابنته وضعتها في "جيبها".

ونشر "الفيشاوي" صورًا مع ابنته "لينا" عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق بالقول:"النهاردة هند الحناوي فشلت اإنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت ا?ني ا?قولكوا اللي حصل بااختصار.. أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف على ا?كلها، شربها ، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر".

وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك، لما لينا تمت 11 سنة هند اقترحت إننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج .. إلخ، تحمست جدًا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة".

وتابع: "قدمت في المدرسة ووافقت على السفر.. وا?ول ما هند وصلت بـ(لينا) إنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى (كِنت) - (Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف ا?قل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضًا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".

وأوضح الفيشاوي: "أنا مش بالوم على لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبًا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر إني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".

View this post on Instagram

النهارده هند الحناوي فشلت ا?نها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت ا?ني ا?قولكوا اللي حصل با?ختصار .. انا بشوف لينا من و هي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي ا?كلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه في مصر .. هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت 11 سنه هند ا?قترحت ا?ننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء ، تمثيل ، ا?خراج .. ا?لخ تحمست جدا? عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره .. قدمت في المدرسة و وافقت علي السفر .. و ا?ول ما هند وصلت ب لينا ا?نجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف ا?قل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و ا?يضا? عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير و غالبا? هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر ا?ني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت. ————————————— قضت محكمة جنح مستي?انف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببراي?ته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
» التعليم» تكشف حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة
» فنان كبير: بكيت بشدة يوم زواجى .. ما السر !
» فنانة شهيرة تكشف: أبنائي وافقوا على زواجي مرة أخرى
» خبيرة تغذية تكشف خطورة تناول اللحوم بعد ذبح الا?ضحية مباشرة
» بعد كسب القضية.."الفيشاوي" يوجه اتهامًا جديدًا لطليقته
» قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس
» سوريا ترفض استقبال مواطنيها المصابين بكورونا
» وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ ضد نفسه
» صادم.. لقي مصرعه في طريقه لحفل زفافه
» مشهد تاريخي.. ضيوف الرحمن بجبل عرفات قبل 112 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية