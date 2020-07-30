أول إجراء بعد إذاعة آذان المغرب قبل موعده

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تحقيق

المغرب،

اذان

إذاعة

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة، أن خطأ وقع في إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي.

وقال نوار، في تصريحات صحفية، الخميس: تم إحالة جميع المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.

وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الواقعة.

وأثار رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده الرسمي جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين المواطنين وذلك بسبب إفطارهم قبل موعد الآذان بـ4 دقائق.


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