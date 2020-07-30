» قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس

30 يوليه 2020 - 06:43 م

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين ، استمرار حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بقتل زوجها بالبساتين.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمة عبير بيبرس قررت قتل زوجها بعد وقوع مشاجرات عدة بينهما على مدار الشهور الماضية، وتبين أن المجني عليه كان يقوم بضرب المتهمة باستمرار فاختمرت الفكرة في ذهنها بالتخلص منه.

وأوضحت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة فتعدى الأول عليها بالضرب فسددت له طعنات عدة في أنحاء جسده ووقع جثة هامدة غارقًا في دمائه.