» وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ ضد نفسه

30 يوليه 2020 - 05:18 م

قدم مسؤول كويتي بلاغا إلى النائب العام في الكويت على نفسه، وذلك بعد رفع قضية اتهام بالفساد بحقه من قبل أحد النواب الكويتيين.

ونشر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية أنس الصالح، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط".

وتابع قائلا: "لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته".

وأضاف أنس الصالح: "والآن أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء".

وأشار الوزير إلى أنه سيسلم يوم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب.