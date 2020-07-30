أمير الكويت يبعث برسالة من داخل المستشفى

30 يوليه 2020 - 04:53 م

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة إلى الشعب الكويتي والمقيمين والوافدين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من داخل إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الرسالة على لسان أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا بنائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ظهر اليوم الخميس، طمأنه خلاله على صحة أخيه أمير البلاد، كما نقل لولي العهد تحيات الأمير لنائبه وولي العهد حفظه الله وللشعب الكويتي وللمقيمين وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضافة الوكالة الكويتية :" منتهزا سمو نائب الأمير وولي العهد هذا اليوم العظيم والمبارك يوم عرفه برفع أكف الدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتقبل دعاءه وجميع من دعا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن يمن على سموه رعاه الله بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية".