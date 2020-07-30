شاهد.. "صاموئيل شرابشر" يكشف سبب اعتناقه الإسلام

30 يوليه 2020 - 04:22 م

كشف الداعية الإسلامي الأمريكي سامي الجداوي "صاموئيل ‏شرابشر"، قصة إسلامه أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، ضمن مشاركته ‏في مشروع لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة ‏الإنجليزية.

وقال "شرابشر" الذي كان دوره ‏يقتصر على تصحيح المفردات الخاصة باللغة الإنجليزية، إنه لم يقرأ القرآن سابقا ولم تكن لديه أي فكرة عن الإسلام، وقيل له في أمريكا قبل مجيئه إلى المملكة، إنها بلد خطير، مضيفا أنه عندما وصل إلى المملكة في 2011، استقر في سكنه ولم يخرج منه وكان يخشى السير في الطريق.

وأوضح خلال فيديو بثته “قناة السعودية”، أنه عندما أراد الذهاب لشراء الطعام، فوجئ ‏بحفاوة الاستقبال من جانب المواطنين، دون سابق معرفة، مضيفا وعيناه تذرفان الدموع، أنه شعر بالصدمة من ترحيب الناس به، حيث إنهم كانوا يستقبلونه بالأحضان، ‏ويدعونه لتناول العشاء واحتساء الشاي والقهوة.‏

وبين “شرابشر”أنه كان يقرأ كل ليلة فصولًا من الترجمة ‏الإنجليزية للقرآن الكريم ، ويدون بعض الأسئلة، ليطرحها على الدكتور “قصقص”، حتى ‏أعلن إسلامه في يونيو 2012.‏

وأشار الجداوي، إلى أنه أدى فريضة الحج عام 2013، وكان ذلك يمثل ‏نعمة كبيرة في حياته، لأنه بمثابة تطهير روحي، وغفران لكل ‏الخطايا التي اقترفها، مضيفا أنه سعيد جدا ويشعر بالفخر كونه مسلما.