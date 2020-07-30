120 كيلو ذهب و670 حرير.. الكعبة تستقبل ضيوف الرحمن

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كسوة الكعبة

120 كيلو ذهب

توشحت الكعبة المشرفة بأغلى كسوة في العالم، استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 2020، وسط الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتتوشح كسوة  الكعبة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها لفظ " يا الله يا الله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله"  و " سبحان الله وبحمده" و " سبحان الله العظيم" و " يا ديان يا منان" وتتكرر هذه العبارات على جميع قطع قماش الكسوة.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، إضافة إلى 6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة و5 قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

كما تستهلك نحو 670 كيلوجرام من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوجرام من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أنهت مراسم استبدال الكسوة القديمة للكعبة المشرفة وتركيب الجديدة وجرى تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، وسط إجراءات احترازية وسبل الوقاية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، أنّه جرى تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث تم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة؛ تمهيدا لفردها على الجنب القديم، وجرى تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية 4 مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها تم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.



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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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