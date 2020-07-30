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فيديو نادر للشعراوي خطيبا بعرفة قبل 45 عاما

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فيديو نادر للشعراوي خطيبا بعرفة قبل 45 عاما
فيديو نادر للشعراوي خطيبا بعرفة قبل 45 عاما

عبد القادر وحيد

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أخبار السعودية

الشعراوى

خطبة عرفات

انتشر مقطع فيديو نادر للداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو يخطب يلقي خطبة عرفات.

ونشر حساب نوادر من التاريخ مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" فيديو قديم لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله وهو يخطب في جمع من الناس بـ عرفة في حج عام 1396هـ ..قبل 45 سنة".

وحظي الفيديو بتفعال من قبل رواد تويتر حيث علق أحدهم: " جعله في جنات النعيم الشعراوي علامة في التاريخ الإسلامي".


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