أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات من الذبح.. طبيبة تحذر

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لحوم الأضاحي

الذبح

نهلة عبد الوهاب

6 سعات

طالبت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشارى البكتريا والمناعة والتغذية، بذبح الأضاحي في المجازر وأنه حال الاستعانة بجزار في المنزل، يجب التأكد من سلامته من كورونا وارتداء الأدوات الواقية.

وحذرت عبد الوهاب من أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات بعد الذبح، وأن يتم وضع اللحوم في الثلاجة بعد عملية الذبح.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع بالتلفزيون المصري، قالت إنه يجب الاطمئنان أن اللحوم تمت تنقيتها من الميكروبات والسموم، مشددة على ضرورة ارتداء الجوانتي أو كيس بلاستيك أثناء التعامل معها.

كما نصحت بضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، منوهة إلى ضرورة إعفاء مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ، لكن لا مانع من تناول اللحوم العادية.


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