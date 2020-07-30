" من نوى الحج ولم يستطع".. أحمد عمر هاشم يزف هذه البشرى

30 يوليه 2020 - 10:15 ص

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر ، أن البيت الحرام جعله الله مثابة للناس وأمنا وفرض الحج إليه.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc " أن الجائحة الحالية منعت أعدادا كثيرة أن يؤدوا فريضة الحج مقدما التهنئة لمن وفقهم الله للحج هذا العام وطالبا منهم الدعاء للمسلمين قاطبة.

وأوضح في مداخلته أنني أقول لمن لم يكتب لهم أن يحجوا ولكنهم عزموا ونوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنتم يا من نويتم أن تحجوا وحال بينكم هذا المانع ثقوا أن ثوابكم وجزائكم لن يضيع عند الله.

وأشار إلى أن من منعته الجائحة من تأدية الفريضة سينال أجره من الله تعالى نظرا لأن النبي قال "لكل امرء ما نوى".

وتابع قائلا : "ثقوا أن الله تعالى يقبل توبتكم في أي زمان وفي أي مكان وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يقبلوا عليه بنية صافية وقلب مخلص ولا نشك في أن المسلمين يحدوهم الشوك لتلك البقاع المباركة وهذا المكان الآمن.

كما شدد على أهمية العمل الصالح في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة التي تضمنت يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك ويوم التروية وأقسم الله بها لبيان فضلها وللعبادة فيها ناصحا بالاكثار من الذكر والعبادة والصدقة والصيام عدا صيام يوم العيد.