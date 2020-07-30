يرفض تهنئته لأنه من الظالمين.. رد غير متوقع من علاء مبارك

30 يوليه 2020 - 09:53 ص

أثارت تهنئة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك للجميع بقدوم عيد الأضحى، ردود فعل واسعة بين متابعيه.

وعلق أحد المتابعين على تهنئة علاء مبارك : " شكرا مش عاوزين منكم تهنئة الله الغني عن تهنئة الظالمين".

ليرد عليه علاء مبارك : " ما هو التهنئة بالعيد أستاذ سامح وكل عام وأنت بخير وصلت عشان حضرتك متابع الحساب ، فاقترح إن حضرتك تلغى المتابعة عشان لا تستقبل شيء من الظالمين، تحياتى لك من الظالمين".

بينما علق أيضا أحد محبيه: " ياريت الظالمين كلهم كانوا زي حضرتك، أحلى تهنئة لأجدع وانضف ناس في مصر... ظالمين قال.. كبّر يا مستر علاء من النماذج دي".

وعلقت أيضا إحدى رواد تويتر :" معلش ماتضايقش الناس بتطلع همها حضرتك غير مقصود بأي شئ ربنا يسعدك وكل سنة وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير".

ليرد علاء مبارك :" والله ما فيش أى مشكلة، كل عام وحضرتك بخير".

وكان علاء مبارك قد كتب على حسابه في تويتر مهنئا بقدوم عيد الأضحى قائلا : " تهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات".