يرفض تهنئته لأنه من الظالمين.. رد غير متوقع من علاء مبارك

عبد القادر وحيد
أثارت تهنئة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك للجميع بقدوم عيد الأضحى، ردود فعل واسعة بين متابعيه.
وعلق أحد المتابعين على تهنئة علاء مبارك : " شكرا مش عاوزين منكم تهنئة الله الغني عن تهنئة الظالمين".
ليرد عليه علاء مبارك : " ما هو التهنئة بالعيد أستاذ سامح وكل عام وأنت بخير وصلت عشان حضرتك متابع الحساب ، فاقترح إن حضرتك تلغى المتابعة عشان لا تستقبل شيء من الظالمين، تحياتى لك من الظالمين".
بينما علق أيضا أحد محبيه: " ياريت الظالمين كلهم كانوا زي حضرتك، أحلى تهنئة لأجدع وانضف ناس في مصر... ظالمين قال.. كبّر يا مستر علاء من النماذج دي".
وعلقت أيضا إحدى رواد تويتر :" معلش ماتضايقش الناس بتطلع همها حضرتك غير مقصود بأي شئ ربنا يسعدك وكل سنة وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير".
ليرد علاء مبارك :" والله ما فيش أى مشكلة، كل عام وحضرتك بخير".
وكان علاء مبارك قد كتب على حسابه في تويتر مهنئا بقدوم عيد الأضحى قائلا : " تهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات".
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