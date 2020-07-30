نجاة الصغيرة تبعث بهذه الرسالة مع هاني شاكر

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نجاة الصغيرة

عمارة الشربتلي

تواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مع الفنانة نجاة الصغير، من أجل الاطمئنان عليها.

جاء ذلك بعد ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بسبب صورة الفنانة نجاة الصغيرة ، وهي تجلس وحيدة بجانب بنايتها السكنية التي تعرضت للتصدع.

وفي رسالتها طمأنت نجاة الصغيرة، شاكر على حالها وصحتها، وأوضحت له أنها بخير، وأنها انتقلت للعيش مع ابنها، حتى انتهاء فحص العقار من قبل اللجان المختصة بأجهزة محافظة القاهرة.

وأضافت أنها وبناء على النتيجة، ستقرر إذا ما كانت ستعود للعيش بمنزلها في الزمالك أم ستبحث عن مكان آخر للاستقرار به.

وأكد شاكر للفنانة دعم النقابة لها ووقوفها بجانبها في أي مساعدة تطلبها وفي أي وقت، لتشكره الأخيرة على اهتمامه وعلى رعاية النقابة.

وفي سياق متصل شددت الفنانة على أنها مكتفية من الناحية المادية، وأنها اعتزلت الفن قبل 18 سنة ولن تعود إليه.

 وأضافت أنها طرحت أغنيتها الأخيرة "كل الكلام" مطلع عام 2017، لأسباب خاصة ليس من ضمنها احتياجها للمال، كما أشيع في تلك الفترة، بل إنها تعاونت فيها مع كبار الكتاب والملحنين والعازفين لتخرج الأغنية بالشكل الذي تريد.


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