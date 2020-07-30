تفاصيل جديدة مبكية .. يرويها جيران طبيب الغلابة

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طبيب الغلابة
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جيران

طنطا

العيادة

طبيب الغلابة

لا يزال الكثير من الأسرار تكشف عن حياة الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة.

جيران طبيب الغلابة كشفوا تفاصيل مثيرة عن حياته، حيث لم يكن مرضى الطبيب الراحل من الفقراء فقط، بل كان يأتيه من يستقلون سيارات فارهة.

وبحسب ما ذكرته الشروق عن أحد جيران طبيب الغلابة، فإنه كان يتقاضى أجرا زهيدا من المرضى لم يتجاوز 15 جنيها، وكثر ما يتحمل تكلفة علاج المرضى غير المقتدرين.

بائع الخبز محمود عطية رفع صورة الطبيب الراحل أعلى دراجته التي يتجول بها، واصفا الطبيب الراحل بأنه رجل البر والتقوى.

وقال أحد الجيران : " أنا من ساعة ما سمعت الخبر وأنا ببكي، ومانمتش من إمبارح".

وأضاف أن الدكتور مشالي، كان حريصا على تنظيف مدخل العمارة بنفسه رغم كبر السن.

كما ذكر أحد الجيران أنه كان طبيبا في غاية الاحترام والعطف منوها أنه وقع الكشف الطبي عليه منذ سنوات، بقيمة جنيهين.

أما عن حديث امرضى فقد تساءل احدهم : " هو الدكتور مشالي قافل باب عيادته ليه؟ ليرد عليه آخر : " هو الدكتور مشالي توفي بجد؟".


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