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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

مال وأعمال

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم
استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد

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استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار

الجنيه

سعر الدولار

تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في  المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

فيما بلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.89 جنيه لشراء و 15.99 جنيه للبيع.


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