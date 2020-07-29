لن تعرفه.. محمد صلاح يحلق شعره زيرو(صور)

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شعر

محمد صلاح

حلاقة

نيولوك

صدم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف لدى ليفربول الإنجليزي، عشاقه في جميع أنحاء العالم، بعد أن نشر صورته بنيولوك جديد قبل عيد الأضحى.

وظهر محمد صلاح وقد حلق أجزاء من شعره زيرو، كما قام بتخفيف شعر ذقنه، الأمر الذي صدم البعض بسبب تغير شكله.

ونشر "صلاح" صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفى بنشر وجه مبتسم.

وكان صلاح قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 19 هدفًا، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا بمختلف المسابقات بشكل عام مع الريدز.

وكان فريق ليفربول قد نجح في إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 99 نقطة.




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