فيديو مثير لـ"أردوغان".. "الأناضول" ترد على نشأت الديهي

29 يوليه 2020 - 08:12 م

أثار مقطع فيديو أذاعه الإعلامي نشأت الديهي، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يتحدث فيه عن مصير مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي بعد انتهاء معركة الرقة، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وتحدث "الديهي" عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور عامين عليه، مع إرفاق تعليق "يعترف أمام حزبه بإرسال عناصر تنظيم داعش إلى مصر" غير أن وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نفت ذلك، ونشرت الفيديو الحقيقي الذي يظهر فيه أن أردوغان قد قال شيئا آخر.

وقال أردوغان في الفيديو غير المجتزأ الذي كان أمام أعضاء البرلمان من نواب حزب العدالة والتنمية في 5 ديسمبر 2017 "عندما ناقشنا الأمريكان في إشراك تركيا في العملية، كان هؤلاء يريدون إبعاد تركيا عنها. هل تريدون أن أوضح لكم أمر ما؟ سيتم نقل عناصر داعش إلى سيناء في مصر".

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على حديث الرئيس التركي إلا أن هذه الحسابات أعادت نشر التسجيل بعناوين توحي بأن التصريحات حديثة، منها "أردوغان يعلن أنه سيتم نقل مقاتلي داعش من الرقة بشمال سوريا إلى سيناء".

وبحسب وكالة "الأناضول"، تبين أن الرئيس التركي قد تناول موضوع إرسال عناصر داعش إلى سيناء المصرية دون أن ينسب ذلك إلى بلده أو يحدد الجهة التي أرسلتهم.

وأضافت أن الرئيس التركي تحدث إلى نواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية في 5 ديسمبر 2017 قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية للبرلمان، ناقلا لهم كلاما عن الأمريكيين أثناء مفاوضات بدء عملية الرقة.