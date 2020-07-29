» الصحة العالمية: لدينا بارقة أمل بشأن أوضاع كورونا في الشرق الأوسط

29 يوليه 2020 - 07:40 م

أعلن المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أنه مضي ستة أشهر على ظهور أول حالة إصابة بمرض «كوفيد-19» في إقليم شرق المتوسط، واعترى البطء خطى التقدم الأولية بعد اكتشاف الحالات الأولى في غبراير، ولكن بدأ تسارع هذا التقدم في شهر مايو.



وأضاف المكتب، في بيان الأربعاء: «بينما حدثت الذروة في الحالات نهاية يونيو – والتي يمكن أن يُعزى أغلبها إلى تراخي البلدان في تطبيق التدابير الاجتماعية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر?، رغم أن أن الاتجاه الإقليمي العام للحالات والوفيات المُبلَّغ عنها على مدار الأسبوعين الماضيين قد بدأ يستقر، بل أنه أيضاً آخذٌ في التناقص. وقد يمثل هذا الوضع بارقة أمل».



وأكمل: «الصورة لا تزال ضبابية على مستوى فرادى البلدان. ففي حين تُبلغ بعض البلدان عن تناقص الحالات واستقرار أعداد الوفيات؛ يُبلغ البعض الآخر عن ارتفاع حاد في أعداد الحالات؛ وتُبلغ بلدان أخرى عن ارتفاع تدريجي في عدد الحالات؛ بينما يُبلغ البعض الآخر عن بقاء وضع الحالات على ما هو عليه أو حدوث استقرار بها».

