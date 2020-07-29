هل يتم فتح الشواطئ والحدائق في العيد؟.. الحكومة تجيب

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إغلاق الشواطئ والحدائق مستمر في عيد الأضحى، مؤكدًا على تشديد العقوبات على المخالفين لذلك.





وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية، يجب على المواطنين، اتباع التباعد الإجتماعي، ومواصلة إرتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن انخفاض أعداد المصابين ليس دليل على انتهاء كورونا.