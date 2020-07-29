» براءة متهم باغتصاب فتاة بعدما أنجبت منه طفلين

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ببراءة متهم بهتك عرض فتاة بعد أن تزوجها وأصبح لديه منها طفلان وتنازلت الفتاة عن البلاغ المقدم منها.

وكانت المجني عليها قد اتهمت المتهم بهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بعد إيهامه لها بالزواج وذلك بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إذ تبادلا أرقام الهواتف ونشأت بينهما علاقة عاطفية قام إثرها المتهم بلقائها ومواعدتها أكثر من مرة ثم بمواقعتها جنسيا مرتين وكان ذلك بإرادتها بعد أن وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده لها وانها أكتشفت إثر ذلك أنها حامل منه وفي شهرها الثالث بعد عمل اختبار حمل ثبت إيجابيته.

وأمام المحكمة حضرت المجني عليها ووالدها حيث تنازلت عن القضية أمام المحكمة وأقرت بأن المتهم كان متزوجا عرفيا منها حال ارتكابه الواقعة وأقرت أمام المحكمة بأن المتهم تزوجها رسميا فور بلوغها 18 عاما وقدمت وثيقة زواج المتهم منها وشهادة ميلاد لطفليها من المتهم وطلبت من المحكمة الحكم بتبرئته حرصا على طفليها كما تنازل والد المجني عليها عن القضية أمام المحكمة.


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