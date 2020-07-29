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التموين توقع غرامة خمسة آلاف جنيهًا لمن يذبح الأضاحي بالشوارع

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أضحية
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قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه سيتم توقيع غرامة 5 آلاف جنيه على من يذبح الأضاحي في الشارع، مشيرًا إلى انه هناك محاسبة قانونية أيضًا.

وأضاف «مخيمر»، خلال حواره ببرنامج «صباحك مصري»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»،  قائلًا: «أن الغرامة هذا العام ستكون فورية.

وتابع قائلًا: «أن هناك مجازر مفتوحة تحت إشراف طبيب بيطري يتم الذبح داخلها بدلًا من الشوارع».

وناشد المواطنين عند رؤية أي ذبح للأضاحي في الشارع أو أي شوادر غير مرخصة، بالإبلاغ عبر الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة لتوجيه حملات عليها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية، وطمأن المواطنين بأن الرقابة تعمل على مدار الـ24 ساعة وتنسق بين الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة.


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