» ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!

زعيم دولة خليجية يهنئ "الأسد" بعيد الأضحى
هل يتم فتح الشواطئ والحدائق في العيد؟.. الحكومة تجيب
ضحى بها قبل يوم من العيد.. جريمة بشعة تهز فلسطين
حبس مجدي عبدالغني سنة وغرامة 100 ألف جنيه
أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم
فيديو مرعب.. لحظة ارتطام قطار بسيارة ونجاة قائدها بأعجوبة
شاهد.. ابنة عمرو دياب تدعم مسلمي الإيغور على طريقتها
مدبولي: كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن
بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)
تطبيق ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة
فتحى مجدى
عشاء
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
20:27