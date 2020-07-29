  • الأربعاء 29 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:59 م
Advertisements
بحث متقدم
بشار الأسد

زعيم دولة خليجية يهنئ "الأسد" بعيد الأضحى

المستشار نادر سعد

هل يتم فتح الشواطئ والحدائق في العيد؟.. الحكومة تجيب

الجاني والضحية

ضحى بها قبل يوم من العيد.. جريمة بشعة تهز فلسطين

مجدي عبدالغني

حبس مجدي عبدالغني سنة وغرامة 100 ألف جنيه

الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم

فيديو

فيديو مرعب.. لحظة ارتطام قطار بسيارة ونجاة قائدها بأعجوبة

جنا دياب

شاهد.. ابنة عمرو دياب تدعم مسلمي الإيغور على طريقتها

مدبولى

مدبولي: كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

وزارة المالية

تطبيق ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة

ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!

عرب وعالم

ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!
ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

صورة نادرة.. مدحت صالح يغني في فرح زوجته السابقة

#

تاجر مخدرات.. أول صورة لليبي منفذ حادث الطعن ببريطانيا

#

يقتل زوجته ويرمي بها في البحر من أجل مليون دولار

#

جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة



اختطف ضابط بالقوات الروسية الخاصة سابقًا، زوجته السابقة ووضعها داخل حقيبة قبل أن يقتادها إلى الغابة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، ياروسلاف فوكين (35 عامًا)، وهو ينقل العداءة الحائزة على الميدالية الفضية، إلينا روخليادا في حقيبة خارج شقتها في نوفوسيبيرسك، جنوبي روسيا.

وشوهد فوكين، يسحب حقيبة ترولي وهو يتحرك إلى موقف السيارات قبل أن ينطلق إلى غابة نائية، خلال الحادث الذي وقع في العام الماضي. وعند وصولهما، أعطاها باقة من الزهور، كما لو كان "موعدًا رومانسيًا".

وعثرت الشرطة على العداءة دون أن تصاب بأذى، بعد أن أبلغت عن اختطافها، واعتقل زوجها السابق، على الرغم من محاولاته التهرب من القبض عليه.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، قالت إيلينا، إنها لن تنسى الحادث مدى الحياة. وأضافت أن فوكين دخل شقتها، حيث كانت مع صديق يدعى مكسيم، وبدأ في تهديدها بسكين.

وتابعت: "كنت خائفة للغاية في تلك اللحظة، لأنه قبل حوالي شهر قال لي: "سأقتلك ببطء. لهذا السبب قررت عدم مواجهته. لقد قيد مكسيم، ووضع شريط لاصق على فمي".

واستطردت قائلة: "كنت أحاول أن أمضغ الشريط لتحرير نفسي لكنني أدركت أنه لا توجد وسيلة للهروب. اعتقدت أنها كانت النهاية".

وضع فوكين الحقيبة في سيارة مكسيم، إلى ضفة نهر حيث كان ينتظر زورق مطاطي. قالت إيلينا: "لم أتدخل لأنه كان شريرًا ويمكنه استخدام السكين. لقد أحضرني إلى مكان في الغابة وقدم لي الزهور وكأنه موعد رومانسي".

وأدين فوكين بالاختطاف من قبل محكمة مقاطعة زيلتسوفسكي وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف في سجن شديد الحراسة. لكن إيلينا تخشى أن تكون في خطر عندما يتم الإفراج عنه.

وأضافت: "لقد حاول دائمًا تقييدي بكل المقاييس. لقد كان غيورًا جدًا، لهذا السبب، على الرغم من إنجاب وجود ولدين منه، قررت الانفصال عنه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 6 سنوات.. الحمض النووي هل يقود إلى المغتصب؟
» الصحة العالمية: لدينا بارقة أمل بشأن أوضاع كورونا في الشرق الأوسط
» يقتل عشيقتيه ويحتفظ بجثتيهما داخل الفريزر لمدة 3سنوات
» وزير النقل يعلن دخول 38 قطارا جديدا الخدمة غدًا
» براءة متهم باغتصاب فتاة بعدما أنجبت منه طفلين
» إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب
» التموين توقع غرامة خمسة آلاف جنيهًا لمن يذبح الأضاحي بالشوارع
» ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!
» وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا
» حميات جرجا تعلن خلوها من كورونا
» شاهد.. مخلوق بحري ضخم يصيب رواد الشاطئ بالصدمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية