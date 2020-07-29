» ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!

29 يوليه 2020 - 05:47 م





اختطف ضابط بالقوات الروسية الخاصة سابقًا، زوجته السابقة ووضعها داخل حقيبة قبل أن يقتادها إلى الغابة.



وأظهرت كاميرات المراقبة، ياروسلاف فوكين (35 عامًا)، وهو ينقل العداءة الحائزة على الميدالية الفضية، إلينا روخليادا في حقيبة خارج شقتها في نوفوسيبيرسك، جنوبي روسيا.



وشوهد فوكين، يسحب حقيبة ترولي وهو يتحرك إلى موقف السيارات قبل أن ينطلق إلى غابة نائية، خلال الحادث الذي وقع في العام الماضي. وعند وصولهما، أعطاها باقة من الزهور، كما لو كان "موعدًا رومانسيًا".



وعثرت الشرطة على العداءة دون أن تصاب بأذى، بعد أن أبلغت عن اختطافها، واعتقل زوجها السابق، على الرغم من محاولاته التهرب من القبض عليه.



وفي مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، قالت إيلينا، إنها لن تنسى الحادث مدى الحياة. وأضافت أن فوكين دخل شقتها، حيث كانت مع صديق يدعى مكسيم، وبدأ في تهديدها بسكين.



وتابعت: "كنت خائفة للغاية في تلك اللحظة، لأنه قبل حوالي شهر قال لي: "سأقتلك ببطء. لهذا السبب قررت عدم مواجهته. لقد قيد مكسيم، ووضع شريط لاصق على فمي".



واستطردت قائلة: "كنت أحاول أن أمضغ الشريط لتحرير نفسي لكنني أدركت أنه لا توجد وسيلة للهروب. اعتقدت أنها كانت النهاية".



وضع فوكين الحقيبة في سيارة مكسيم، إلى ضفة نهر حيث كان ينتظر زورق مطاطي. قالت إيلينا: "لم أتدخل لأنه كان شريرًا ويمكنه استخدام السكين. لقد أحضرني إلى مكان في الغابة وقدم لي الزهور وكأنه موعد رومانسي".



وأدين فوكين بالاختطاف من قبل محكمة مقاطعة زيلتسوفسكي وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف في سجن شديد الحراسة. لكن إيلينا تخشى أن تكون في خطر عندما يتم الإفراج عنه.



وأضافت: "لقد حاول دائمًا تقييدي بكل المقاييس. لقد كان غيورًا جدًا، لهذا السبب، على الرغم من إنجاب وجود ولدين منه، قررت الانفصال عنه".

