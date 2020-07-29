  • الأربعاء 29 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:59 م
Advertisements
بحث متقدم
بشار الأسد

زعيم دولة خليجية يهنئ "الأسد" بعيد الأضحى

المستشار نادر سعد

هل يتم فتح الشواطئ والحدائق في العيد؟.. الحكومة تجيب

الجاني والضحية

ضحى بها قبل يوم من العيد.. جريمة بشعة تهز فلسطين

مجدي عبدالغني

حبس مجدي عبدالغني سنة وغرامة 100 ألف جنيه

الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم

فيديو

فيديو مرعب.. لحظة ارتطام قطار بسيارة ونجاة قائدها بأعجوبة

جنا دياب

شاهد.. ابنة عمرو دياب تدعم مسلمي الإيغور على طريقتها

مدبولى

مدبولي: كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

وزارة المالية

تطبيق ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة

رئيس الوزراء يعلن القيمة الإجمالية لتطوير قطاع النقل

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

#

تفاصيل اجتماع «السيسي» مع رئيس مجلس الوزراء

#

جونسون يعلن عن نظام "تحذير جديد" في ظل جائحة كورونا

#

رئيس الوزراء: الدولة توازن بين البناء وملاحقة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، إن الحكومة ناقشت التطورات الجارية بقطاع النقل و السكة الحديد ، الذي سيتكلف تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تحد ضخم لتطوير قطاع النقل وتحقيق الرضا للمواطن المصري.

أضاف «مدبولي»، قائلًا: «أن الدور الأصيل للدولة لتوفير المرافق الأساسية هو الاستثمارات الرئيسية، لتوفير هذه المرافق».

وشدد على ضرورة تلبية الإيرادات تكاليف التشغيل والصيانة، حتى تستمر في العمل بجودة أعلى، وما دون ذلك لن تستمر الخدمة بشكل جيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 6 سنوات.. الحمض النووي هل يقود إلى المغتصب؟
» الصحة العالمية: لدينا بارقة أمل بشأن أوضاع كورونا في الشرق الأوسط
» يقتل عشيقتيه ويحتفظ بجثتيهما داخل الفريزر لمدة 3سنوات
» وزير النقل يعلن دخول 38 قطارا جديدا الخدمة غدًا
» براءة متهم باغتصاب فتاة بعدما أنجبت منه طفلين
» إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب
» التموين توقع غرامة خمسة آلاف جنيهًا لمن يذبح الأضاحي بالشوارع
» ضابط روسي يختطف زوجته السابقة في حقيبة ويهديها باقة ورد!
» وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا
» حميات جرجا تعلن خلوها من كورونا
» شاهد.. مخلوق بحري ضخم يصيب رواد الشاطئ بالصدمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية