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وزارة المالية
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مخدرات

الدعارة

ضريبة الدخل

كشف سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، عن تطبيق ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة، في حال القبض عليهم.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري، أنه يتم "إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني".

وتابع "فؤاد"، أنه في حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، "يتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة، لأن الإقرار سيد الأدلة، والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه".

وأكد بالقول: "بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل، ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وكذلك يجري هذا مع قضايا الدعارة والسلاح".


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