صورة ابنة فنان كويتي شهير تثير ضجة

محمد فضل
أثارت ابنة فنان كويتي شهير، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورتها.
ونشرت "العيدان" عبر موقع "إنستجرام"، صورة ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وكتبت عليها: " صورة أسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد. تشبهه و لا ما تشبهه؟".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمالها، خصوصاً أنها ظهرت بمكياج خفيف جداً. وتطرق آخرون إلى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى بعضهم أن درجة التقارب في الملامح كبيرة فيما لفت آخرون إلى العكس.
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صورة اسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد . . تشبه و لا ما تشبهه ???? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
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