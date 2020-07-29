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صورة ابنة فنان كويتي شهير تثير ضجة

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ارشيفية

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فنان

ابنة

كويتي

مي العيدان

عبدالله الرويشد

أثارت ابنة فنان كويتي شهير، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورتها.

ونشرت "العيدان" عبر موقع "إنستجرام"، صورة ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وكتبت عليها: " صورة أسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد. تشبهه و لا ما تشبهه؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمالها، خصوصاً أنها ظهرت بمكياج خفيف جداً. وتطرق آخرون إلى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى بعضهم أن درجة التقارب في الملامح كبيرة فيما لفت آخرون إلى العكس.

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