» مقاتلات روسية ترافق "رافال" الفرنسية في سماء الهند

متابعات- أمينة عبد العال
رافقت مقاتلات روسية 5 مقاتلات "رافال" فرنسية في المجال الجوي الهندي حيث من المقرر أن تهبط في قاعدة عسكرية هندية لتنضم رسميا إلي قواتها الجوية.
و ذكرت مصادر هندية أن المقاتلات الفرنسية التي اشترتها الهند هي 5 مقاتلات ورافقتها مقاتلتان روسيتان طراز " سو – 30 إس " ، واستقرت في قاعدة أمبالا الجوية بولاية هاريانا الهندية .
ولفتت المصادر إلي أن المقاتلات ستبدأ الخدمة في الموعد المحدد إذا كانت الظروف الجوية تسمح بذلك .
عصر03:45 م
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
عشاء
20:27