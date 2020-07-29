» مقاتلات روسية ترافق "رافال" الفرنسية في سماء الهند

29 يوليه 2020 - 01:54 م

رافقت مقاتلات روسية 5 مقاتلات "رافال" فرنسية في المجال الجوي الهندي حيث من المقرر أن تهبط في قاعدة عسكرية هندية لتنضم رسميا إلي قواتها الجوية.

و ذكرت مصادر هندية أن المقاتلات الفرنسية التي اشترتها الهند هي 5 مقاتلات ورافقتها مقاتلتان روسيتان طراز " سو – 30 إس " ، واستقرت في قاعدة أمبالا الجوية بولاية هاريانا الهندية .

ولفتت المصادر إلي أن المقاتلات ستبدأ الخدمة في الموعد المحدد إذا كانت الظروف الجوية تسمح بذلك .