» مرسوم ملكي لعاهل الأردن بخصوص الانتخابات النيابية

29 يوليه 2020 - 01:39 م

أصدر الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها القانوني لحسم الجدل القائم في الشارع الأردني حولها في ظل الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" .

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات والتي تتولي مهمة الإشراق علي العملية الانتخابية بأكملها أعلنت تحديد العاشر من نوفمبر موعد لإجراء الانتخابات النيابية، حسبما نشرت "سكاي نيوز"، منوهة بأن الانتخابات ستجري بنفس قانون الانتخاب الذي كان معمولا به في الانتخابات النيابية.

يذكر أن الدستور الأردني ينص علي أن مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.