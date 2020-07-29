  • الأربعاء 29 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسى

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون التربية العسكرية

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

قرقاش: هذا الأمر بشرى للمنطقة

عادل الكلباني

الإنسان كفور وظلوم.. إمام الحرم المكي السابق: الإنسانية ليست رُتْبة

تسجيل نجاة الصغيرة للقرآن الكريم.. الشناوي يكشف تفاصيل الواقعة

تسجيل نجاة الصغيرة للقرآن الكريم.. الشناوي يكشف تفاصيل الواقعة

بشرى سارة من مستشار الرئيس عن موعد طرح لقاح كورونا

بشرى سارة من مستشار الرئيس عن موعد طرح لقاح كورونا

مرشحة مجلس الشيوخ تثير غضب أهالي المنوفية.. لهذا السبب

مرشحة مجلس الشيوخ تثير غضب أهالي المنوفية.. لهذا السبب

أول تعليق من السعودية على اتفاق الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

أول تعليق من السعودية على اتفاق الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

طبيب الغلابة يشعل معركة بين " أبو حامد" ونجل الحويني

طبيب الغلابة يشعل معركة بين " أبو حامد" ونجل الحويني

نجل ترامب

" تويتر" يعاقب نجل "ترامب" بسبب "كورونا"

قرقاش: هذا الأمر بشرى للمنطقة

الحياة السياسية

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا
قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قرقاش: بدون استغلال.. اخترنا في الإمارات هذا الأمر

#

بشرى سارة .. لأول مرة الصين تعلن عن هذا الأمر

التحالف

قرقاش

السعودي المصري

مبشر

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية بالمبشر.

وأضاف قرقاش في تدوينة له على حسابه في تويتر :" قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر".

وأوضح أن  التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي، منوها أن  الطريق لا يزال وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم .

وكان قرقاش قد أشار في تدوينات سابقة إلى أن العالم العربي ليس مشاعا للتدخل الإقليمي.

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي.

وأوضح حينها أن التاريخ سيحكم بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها
» مقاتلات روسية ترافق "رافال" الفرنسية في سماء الهند
» تحرك سريع من النقابة بعد انتشار صور "نجاة الصغيرة"
» إصابة مدافع الأهلى بتمزق في أربطة الكاحل
» مرسوم ملكي لعاهل الأردن بخصوص الانتخابات النيابية
» موعد عودة "الشحات" لتدريبات المارد الأحمر
» شاهد .. مقبرة جماعية لضحايا "داعش" في العراق
» بث مباشر لمناسك الحج في مكة المكرمة
» حقيقة مفاوضات قطبى الكرة المصرية لضم نجم بيراميدز
» ارتباك شديد بحركة الخط الأول للمترو
» الحرس الثوري يطلق صواريخ باليستية تجاه الخليج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية