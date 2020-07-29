قرقاش: هذا الأمر بشرى للمنطقة

29 يوليه 2020 - 12:48 م

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية بالمبشر.

وأضاف قرقاش في تدوينة له على حسابه في تويتر :" قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر".

وأوضح أن التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي، منوها أن الطريق لا يزال وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم .

وكان قرقاش قد أشار في تدوينات سابقة إلى أن العالم العربي ليس مشاعا للتدخل الإقليمي.

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي.

وأوضح حينها أن التاريخ سيحكم بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي .