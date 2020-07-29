» حقيقة مفاوضات قطبى الكرة المصرية لضم نجم بيراميدز

29 يوليه 2020 - 11:45 ص

كشف تامر النحاس وكيل اللاعب رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز، حقيقة المفاوضات من قطبي الكرة المصرية من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأهلي والزمالك لم يتواصلا مع نادي بيراميدز حتى الآن من أجل ضم اللاعب ولا يوجد أي نادي حاول ضم اللاعب.

وشدد "النحاس" على أن رجب بكار ملتزم بعقده مع نادي بيراميدز، ويجب احترام ذلك، موضحًا أن رغبة اللاعب ستحسم انتقاله للأهلي أو الزمالك حال تقديم عروض له بعد انتهاء الموسم.