» فيديو مرعب لانهيار جسر معلق بالمارة

في واقعة مروعة، تعرض جسر معلق في إحدى المدن الصينية للانهيار بطريقة غريبة، ليسقط شخصان كانا يسيران عليه، واللذان حالفهما الحظ، حيث تعرضا لصدمات خفيفية رغم هول الواقعة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن مقطع الفيديو، يوثق واقعة انهيار جانب أحد الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المسؤولين يعتقدون أن الانهيار نجم عن انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة في المنطقة.

وكانت كاميرات المراقبة قد التقطت للحظة الصادمة ، حيث سقطت السيدتان قبل أن يظهر رجال الإطفاء المحليون في الفيديو وهم يبحثون عن أحياء بالحفرة بعد استدعائهم إلى مكان الحادث.





Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe