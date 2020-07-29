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فيديو مرعب لانهيار جسر معلق بالمارة

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فيديو مرعب لانهيار جسر معلق بالمارة
فيديو مرعب لانهيار جسر معلق بالمارة

عبد القادر وحيد

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الصين

انهيار

سيدتان

جسر معلق

في واقعة مروعة،  تعرض جسر معلق في إحدى المدن الصينية للانهيار بطريقة غريبة، ليسقط شخصان كانا يسيران عليه، واللذان حالفهما الحظ، حيث تعرضا لصدمات خفيفية رغم هول الواقعة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن مقطع الفيديو، يوثق واقعة انهيار جانب أحد الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المسؤولين يعتقدون أن الانهيار نجم عن انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة في المنطقة.

 وكانت كاميرات المراقبة قد التقطت للحظة الصادمة ، حيث سقطت السيدتان قبل أن يظهر رجال الإطفاء المحليون في الفيديو وهم يبحثون عن أحياء بالحفرة بعد استدعائهم إلى مكان الحادث.


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