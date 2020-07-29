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طب الأزهر تطلق اسم طبيب الغلابة على دفعة 2020

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طب الأزهر تطلق اسم طبيب الغلابة على دفعة 2020

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طبيب الغلابة

دفعة 2020

قررت جامعة الأزهر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، على دفعة طب بنين القاهرة لعام 2020، تكريما له، وتقديرا لدوره الاجتماعي والإنساني، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب.

وفي بيان للجامعة أكدت أن القرار جاء طبقا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مع خالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن طبيب الغلابة قد وافته المنية فجر أمس الثلاثاء بعد رحلة من العطاء والعمل الخيري استمرت لنصف قرن.


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