مرشحة مجلس الشيوخ تثير غضب أهالي المنوفية.. لهذا السبب

29 يوليه 2020 - 10:43 ص

سادت حالة من الجدل بين أهالي قرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب قيام المرشحة لمجلس الشيوخ حنان دراز، إحدى المرشحات كمستقلة لمجلس الشيوخ بالمحافظة، بلصق عدد كبير من الصور الدعائية على جدران المنشآت العامة، والتي جرى تزينها بالجهود الذاتية.

وأعرب الأهالي عن استيائهم بسبب ما قامت به المرشحة أو أي مرشح بلصق صور دعائية على جدران الأماكن العامة وأعمدة الإنارة يسيء للمظهر الحضاري بالقرية.

وأضافوا أنهم سيتقدمون بشكوى للجنة الانتخابات في المنوفية وشكوى أخرى للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمنع تكرار تلك الأمور مرة أخرى، بحسب الوطن.



