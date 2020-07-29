» بسبب " فيس بوك" يمزق جسد شقيقته في نجع حمادي

29 يوليه 2020 - 10:19 ص

مزق محاسب جسد شقيقته بسلاح أبيض في نجع حمادي بسبب قضائها غالبية وقتها علي فيس بوك لتلقي حتفها متأثرة بجراحها .

وتعود بداية الأحداث عندما عاد المحاسب من الكويت لقضاء وقت إجازته لكنه لاحظ قضاء أخته أوقات طويلة أمام فيس بوك وعندما سألها أكدت له أنه تتحدث مع صديقاتها الفتيات، وبالفعل غافلها وتأكد من أنها تتحدث مع فتيات فقط، حسبما نشرت "صدي البلد " .

لكن لسوء الحظ في إحدي المرات فوجئ بها تحادث رجال فطلب منها إغلاق صفحتها لكنها رفضت واشتبكا معا وانتهت المشاجرة بطعنات قاتلة أودت بحياتها، وفر هاربا، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .