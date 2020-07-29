طبيب الغلابة يشعل معركة بين " أبو حامد" ونجل الحويني

29 يوليه 2020 - 09:55 ص

وجه النائب البرلماني محمد أبو حامد رسالة إلى حاتم الحويني نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، عقب حديث الأخير عن طبيب الغلابة .

وأضاف أبو حامد في رده على نجل الحويني :" لا أحد يَتَأَلَّى علي الله و يدعي كذباً معرفة من يدخل الجنة و من يدخل النار غيركم أنت وشيخك و ما شابه ، و عايزك تفكر أبيك إنه ادّعى أني تركت الإسلام في مسجد أنا كنت مؤسس فيه دار قرآن و لي في عشرات من الطلبة اللي أتموا حفظ القرآن على يدي و قوله :" فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا".

جاء هذا عقب تدوينة كتبها نجل الحويني عن طبيب الغلابة :" #طبيب_الغلابه مات مسلمًا (نحسبه والله حسيبه) ويشهد له الجميع من مسلمين ونصارى بحسن الخلق وفعل الخير للجميع .. فهل من الممكن أن نسأل القساوسة: هل سيدخل #طبيب_الغلابه الجنة؟ ! والإجابة قطعاً كما في عقيدتهم: لن يدخل الجنة، ولن يكون له الخلاص، ولن يدخل الملكوت؛ لأنه لم يؤمن بالتثليث" .

وتابع نجل الحويني : " هذا السؤال قد تراه سخيفًا اليوم لكنك ستجده غدًا منطقياً إذا كان الميت طبيبًا يفعل الخير ولكنه غير مسلم.. العقيدة لا نجامل فيها" .

يذكر أن طبيب الغلابة قد وافته المنية فجر أمس الثلاثاء، حيث اشتعلت مواقع التواصل بعبارات التأبين والدعاء له بالجنة والمغفرة، على تفانيه في العمل الخيري.